Севастопольцы обсуждают благоустройство зелёных зон

В Севастополе продолжаются встречи с жителями в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Встречи с жителями по проекту – это уже традиция. Несколько лет подряд жители делятся ожиданиями по благоустройству разных зелёных зон, мы к этим пожеланиям внимательно прислушиваемся при реализации проектов-победителей. Голосование в этом году уже активно идёт, до 30 апреля каждый житель Севастополя может отдать свой голос, и я всех призываю это сделать. Чтобы отдать свой голос, нужно перейти по ссылке: https://92.gorodsreda.ru/, выбрать понравившуюся зону отдыха и нажать кнопку «Принять участие». Для голосования потребуется авторизация через Госуслуги, а также, чтобы проголосовать, можно обратиться в отделение МФЦ, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Евгения Горлова.

3 апреля прошли встречи, в рамках которых обсудили благоустройство территорий, вынесенных на голосование по проекту в этом году, – зелёной зоны в районе дома № 82 на улице Севастопольской в селе Верхнесадовом, зелёной зоны, прилегающей к детскому саду № 110 в селе Дальнем, территории, прилегающей к спортивной и детской площадке на улице Ленина, 53 в селе Фруктовом, зелёной зоны в районе домов № 2, 4 в переулке Сиреневом в селе Поворотном и зелёной зоны в районе дома № 212 на проспекте Генерала Острякова.

Жители Верхнесадового на встрече высказали пожелание обустроить летнюю эстраду и скейт-площадку, жители Дальнего – спортивную футбольную площадку, удобный спуск к спортивному полю, нужно также облагородить территорию вокруг.

Для того, чтобы дети занимались спортом, необходимы спортивные площадки. В селе для обустройства площадки есть свободный участок, который нашли сами жители. Надеюсь, он наберёт достаточное количество голосов, – отмечает депутат Елена Кравцова.

В селе Фруктовом в голосовании участвует тихая зона возле Дома культуры. Пожелания жителей – установка освещения, организация зоны отдыха, высадка зелёных насаждений. Также жители хотят, чтобы появились шахматные столы, выставочные стенды и мемориальная доска в честь защитников села, ограждения от дороги.

Хочется, чтобы эта территория выглядела более облагороженной и озеленённой в первую очередь для наших деток. Зелёные насаждения сейчас здесь в запущенном состоянии, хотелось бы организовать клумбы, зоны досуга и теневую зону, – говорит жительница Фруктового Анна.

В селе Поворотном жители считают необходимым установить информационные таблички памяти Героя Советского Союза Ивана Дубинина.

На проспекте Генерала Острякова, 212 севастопольцы предложили озеленить территорию, организовать детскую площадку, площадку для выгула и дрессировки собак, обустроить тротуарную плитку вдоль проезжей части, освещение, поставить удобную парковую мебель, организовать парковку для автомобилей и видеонаблюдение.

Территория на проспекте Генерала Острякова, 212 уже третий год подряд в списке для голосования. В этом году она находится на первом месте в рейтинге, поэтому у этой территории есть все шансы на победу», – делится депутат Алексей Верещак.

Напомним, в этом году будут благоустроены 10 территорий — победителей голосования прошлого года. Со списком можно ознакомиться по ссылке: https://sev.gov.ru/info/news/186882/?sphrase_id=3424267.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя