Севастопольцы в банках хранят больше 60 млрд рублей

На 1 января 2024 года средства жителей Севастополя на банковских счетах (без учета средств на счетах эскроу) составили 62 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Почти все деньги в банках севастопольцы хранят в рублях (99%).

Интерес севастопольцев к вкладам вырос, в том числе, и на фоне повышения ключевой ставки. После того, как в июле 2023 года Центральный банк Российской Федерации перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, коммерческие банки увеличили проценты по депозитам, то есть их доходность возросла, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением по г. Севастополь Южного ГУ Банка России Михаила Бежан. — При этом главное преимущество банковского вклада — надежность, так как депозиты застрахованы государством в размере до 1,4 млн рублей, а доход гарантирован.

Депозиты юридических лиц в Севастополе на 1 января 2024 года достигли 4,5 млрд рублей. Это более чем в два раза или на 2,3 млрд рублей превышает данные на аналогичную дату прошлого года. На счетах организаций было размещено 10,7 млрд рублей (+0,3 млрд рублей по сравнению с 01.01.2023), а объем средств индивидуальных предпринимателей составил 5,7 млрд рублей (+1,7 млрд рублей).

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России