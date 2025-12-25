Севастополю грозит похолодание: что будет на дорогах?

В Севастополе наблюдается резкое похолодание. В связи с этим на дорогах города возможно образование гололеда. Водителям, использующим летнюю резину, настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

В случае появления гололедицы на улично-дорожной сети специализированная техника Севавтодора начнет работу по распределению противогололедных материалов. В этом году заготовлено более 5 000 тонн таких материалов.

Распределены на дежурство по городу 15 комбинированных дорожных машин, 7 самосвалов, тракторы и погрузчики. Для оперативного реагирования на изменения погоды и передачи данных о состоянии дорог в диспетчерскую службу, работает 12 метеостанций по всему городу.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах жители города могут обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу «Севавтодора» по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 и +7 979 024 00 17.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя