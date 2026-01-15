Снег ушёл, грязь осталась: Севавтодор очищает дороги от песчано-соляной смеси

В период непогоды дорожные службы работали в круглосуточном режиме, обрабатывая автомобильные дороги противогололедными материалами. При наступлении «плюсовой» температуры Севавтодор вывел технику для уборки с дорог песчано-соляной смеси. В первую очередь это необходимо для обеспечения видимости дорожной разметки и безопасности дорожного движения, так как реагенты ухудшают сцепление колес с дорогой.

В работах задействовано порядка 15 единиц техники и 20 дорожных рабочих.

У нас задействованы машины, которые работают по принципу пылесоса, и так называемые «пумы», которые сметают грязь с дороги и собирают ее в кузов. Также используются тракторы и экскаваторы. Вся эта техника убирает городские дороги. При этом мы работаем и на периферии, так как за городом сейчас температура ниже нуля. Поэтому в районе Байдарской долины мы продолжаем обрабатывать дороги песчано-соляной смесью. Просим автомобилистов не препятствовать движению дорожной техники, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера по ремонту и содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Длявера Неметулаева.

Всего за период непогоды в Севастополе израсходовали порядка 3900 тонн песчано-соляной смеси. Пока позволяют погодные условия, ее необходимо убрать с автомобильных дорог.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни на улицах города из-за похолодания возможна гололедица.

Напомним, номера телефонов круглосуточной диспетчерской службы Севавтодора: +7 (8692) 45-56-72 или +7 979 024-00-17. Для оперативного реагирования на изменения погоды и передачи данных о состоянии дорог в диспетчерскую службу по всему городу работают 12 метеостанций. Также создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Коммунальные службы продолжают работу в круглосуточном режиме. В первую очередь противогололедными материалами обрабатываются опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах и пути следования общественного транспорта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя