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Севавтодор готовит дорожную сеть города к зимнему периоду
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севавтодор готовит дорожную сеть города к зимнему периоду

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:33 27.10.2021

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Севастопольский Автодор проводит не только ремонт дорог, но также их дальнейшее содержание. По словам и.о. директора ГБУ «Севавтодор», начальника участка по безопасности дорожного движения Сергея Сукорцева, дорожные службы начали готовить автомобильные дороги к зиме с начала октября.

Проводится подготовка дренажной системы основных транспортных артерий: а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Ялта-Севастополь, Севастополь-Инкерман, подъезд к п. Кача и др. участков дорожной сети города. Для обеспечения водоотведения с проезжей части выполняются работы по очистке кюветов, водопропускных труб мостовых сооружений, бетонных лотков и быстротоков, замена дефектных решеток водоприемных колодцев, устройство траншей, — цитирует пресс-служба Сергея Сукорцева.

Кроме дорог Севавтодор подготавливает специализированную технику и противогололедную смесь. В этом году в рамках соглашения с Правительством Москвы были закуплены подметально-уборочные машины, мусоровозы, камазы, разметочные машины, мини-погрузчики, погрузчик, трактор и швозаливщик. Так, к зимнему периоду готовы 33 единицы техники, закуплено 730 тонн соли и 800 тонн песка. С января 2022 года запасы смеси будут пополняться.

Всего Севастопольский Автодор содержит 1122 км автомобильных дорог, которые поддерживаются в надлежащем техническом состоянии.

С начала года выполнена планировка и укрепление более 78 тыс. кв. м обочин автодорог, очищено порядка 2 км водоотводных лотков мостовых сооружений, а также 63 км водоотводных лотков и быстротоков, — отмечает Сергей Сукорцев. 

Также круглосуточно, говорят специалисты, осуществляется механизированная очистка проезжей части вакуумно-подметальными машинами с увлажнением, проводится обрезка кустарников и веток деревьев над проезжей частью. В совокупности, проведенные мероприятия позволят обеспечить безопасное функционирование дорожной сети и эксплуатацию проезжей части в зимний период.

Севавтодор готовит дорожную сеть города к зимнему периоду

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