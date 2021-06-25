«Севавтодор» восстанавливает дорогу к детскому лагерю «Горный»

В результате сильных ливней, прошедших в Севастополе и Крыму 17 и 18 июня, оказалась подтопленной дорога, ведущая к детскому лагерю «Горный». На месте было организовано дежурство сотрудников ГУ МЧС России по г. Севастополю. По поручению главы города Михаила Развожаева на место для контроля ситуации выезжали вице-губернаторы Севастополя.

Детей из лагеря вывезли в понедельник, 21 июня, после схода основного потока ливневых вод. Дождем было вымыто шесть метров грунтовой породы и произошло обрушение асфальтобетонного покрытия.

Специалисты Севавтодора приступили к работам в понедельник и продолжают восстанавливать дорогу по сегодняшний день. На участке ежедневно работает 9 единиц техники, 5 дорожных рабочих, механизаторы и водители. Срок окончания работ — июль, — рассказал ИО директора «Севавтодора» Пётр Жигайлов.

Сразу после схода воды дорожники приступили к разборке покрытия, засыпке промоин и уплотнению покрытия послойно. На объект завезено порядка 150 м куб. скальных пород грунтов, произведены работы по засыпке места разрыва. После этого будет устроено основание из щебня и уложено два слоя асфальтобетона.

Несмотря на то, что работы продолжаются, безопасный проезд к детскому лагерю «Горный» открыт. Завершить устройство асфальтобетонного покрытия, нанести дорожную разметку и установить металлическое барьерное ограждение на разрушенном участке дороги при благоприятных погодных условиях планируется в начале июля.

Напомним, автомобильная дорога Орлиное — Родниковое — Колхозное является единственной подъездной дорогой к с. Колхозное и к детскому лагерю «Горный» — одному из старейших и прославленных детских учреждений. За летний период лагерь принимает более 700 детей. Кроме того, данный район привлекателен для туристов возможностью посетить Скельскую пещеру и каньон реки Узунджа.