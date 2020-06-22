СевГУ — единственный вуз в Крыму, в который можно подать документы через Госуслуги

На едином портале госуслуг появился новый суперсервис «Поступление в вуз онлайн» . С его помощью абитуриенты могут подать документы в Севастопольский государственный университет через интернет. При этом посещать приемную комиссию лично не придется.

Новая услуга позволяет выбрать университеты для поступления, отправить в приемную комиссию необходимый пакет документов, в том числе согласие о зачислении. Также на портале можно узнать даты вступительных испытаний, отслеживать свое место в ранжированных списках на поступление, управлять согласием на зачисление и узнать о зачислении — от вуза придет соответствующее уведомление. Все функции доступны из личного кабинета для зарегистрированных на портале пользователей, — отмечают в пресс-службе вуза.

В 2020 году подать документы через суперсервис на Госуслугах можно в 54 государственных российских университета, в том числе в Севастопольский госуниверситет.

В СевГУ уже поступило более 150 заявлений, в том числе от абитуриентов из Москвы, Набережных Челнов, Архангельска, Нижневартовска, Новосибирска и других городов России.