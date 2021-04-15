СевГУ и Институт археологии Крыма РАН будут сотрудничать

Севастопольский госуниверситет заключил соглашение с Институтом археологии Крыма РАН о проведении совместных научно-исследовательских, консервационных, реставрационных и спасательных археологических работ на территории Крыма и Севастополя. По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева, университет активно развивает исследования и образовательные программы, связанные с изучением культурного наследия и археологическими изысканиями.

Пройдя определенный путь, мы понимаем, что важно иметь мощных и сильных партнеров для решения поставленных задач. Тем более, что земля Севастополя и Крыма — это кладезь для археолога. Она позволяет увидеть богатейший культурный пласт и в прямом смысле, и в духовном. Это возможность погрузиться в мир, на котором стоит наша страна и цивилизация. Считаю, что сотрудничество с Институтом археологии Крыма даст дополнительный толчок к развитию исторической, археологической науки на полуострове и в России, — цитирует Владимира Нечаева пресс-служба вуза.

Директор Института археологии Крыма Вадим Майко подчеркнул, что подготовка кадров для археологии в Севастопольском университете и играет важнейшую роль для отечественной науки:

Изучение исторического наследия севастопольского региона — важнейшая задача. У нас есть опытная бригада, которая ведет раскопки уже не одно десятилетие, в основном, на территории Херсонеса Таврического, поэтому очень приятно, что Севастопольский университет занялся изучением объектов культурного наследия. В СевГУ работает ряд замечательных специалистов-археологов не только подводных, но и наземных. Поэтому для меня сегодняшнее подписание очень важно. Тем более отрадно, что СевГУ занимается не только исследованиями, но и, прежде всего, подготовкой молодых специалистов. Ни для кого не секрет, что отсутствие молодого поколения в археологии — проблема в масштабах России.



Студенты-магистранты программы «Морская археология, которая уже три года существует в СевГУ, представили руководству Института археологии Крыма и СевГУ свои открытия и разработки. Это первое крупное мероприятие с привлечением студентов по направлению «Морская археология».