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СевГУ - один из самых комфортных вузов России

СевГУ — один из самых комфортных вузов России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:38 11.01.2021

Севастопольский госуниверситет (СевГУ) отмечен среди лучших в России по результатам проведенной Минобрнауки независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. Общественный совет по независимой оценке и качеству (НОК) при Министерстве науки и высшего образования РФ провел независимую экспертизу в 127 организациях высшего образования и их филиалах из 27 субъектов России.

Оценивались открытость и доступность информации о вузе, комфортность условий осуществления образовательной деятельности, доступность для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников, а также удовлетворенность студентов условиями учебы, — цитирует пресс-служба вуза директора Центра оценки качества образования СевГУ Юрия Рапацкого.

По словам специалиста, по доступности услуг для инвалидов СевГУ получил одну из самых высоких оценок в стране:

За три года на мероприятия по созданию доступной среды на всех локациях университета из Программы развития вуза и других источников выделено более пяти миллионов рублей. Закупки оборудования продолжаются.

СевГУ - один из самых комфортных вузов России

Оценка впервые была проведена в соответствии с новым перечнем показателей, утвержденным приказами Минобрнауки, а также с Единым порядком расчета показателей, утвержденным приказом Минтруда России.

СевГУ - один из самых комфортных вузов России

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