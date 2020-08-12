СевГУ принимает вступительные экзамены в онлайн-режиме

В Севастопольском государственном университете говорят: прием экзаменов в онлайн-формате – новшество приемной кампании 2020 года.

Большинство поступающих зачисляются в вуз по результатам ЕГЭ, однако для некоторых категорий абитуриентов вместо этого предусмотрены очные либо дистанционные вступительные испытания. Дистанционно экзамен в этом году могут сдать иностранные граждане, абитуриенты, имеющие диплом о среднем профессиональном образовании, и люди с инвалидностью, — отмечают в пресс-службе вуза.

Основная платформа для проведения дистанционных вступительных испытаний — Skype.

Разработана четкая сетка с указанием фамилии, имени, отчества абитуриента, даты и времени выхода онлайн. До начала экзаменов каждый абитуриент должен ознакомиться с регламентом проведения вступительного испытания, — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии СевГУ Алексей Баранов.

Для того чтобы проконтролировать качество экзаменационного процесса, используется система онлайн-прокторинга.

Перед началом испытания поступающий предъявляет паспорт или иной документ, предоставленный в приемную комиссию для удостоверения личности. Также поступающий должен показать помещение, чтобы комиссия удостоверилась, что абитуриент находится в комнате один. Во время экзамена веб-камера должна охватывать и стол, и самого учащегося, — пояснил Баранов.

Вступительные испытания в СевГУ в дистанционном режиме с 12 по 18 августа планируют сдать 617 человек.

фото: пресс-служба СевГУ