Севприроднадзор приостановил ликвидацию юрлица, причастного к вырубке можжевельника в селе Родное

Севприроднадзор продолжает работу по привлечению виновных лиц к административной ответственности по факту уничтожения можжевельника дельтовидного на земельном участке в районе села Родное.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях стало известно, что в отношении правонарушителя принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц. Учитывая вышеизложенное, Севприроднадзор как заинтересованное лицо направил письмо в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России с просьбой об отказе в исключении указанного юридического лица из ЕГРЮЛ. По результатам рассмотрения принято решение в пользу Севприроднадзора, — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Ранее Севприроднадзором в отношении виновных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы по данному делу находятся на рассмотрении в суде.