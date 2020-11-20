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Севприроднадзор приостановил ликвидацию юрлица, причастного к вырубке можжевельника в селе Родное
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Севприроднадзор приостановил ликвидацию юрлица, причастного к вырубке можжевельника в селе Родное

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:43 20.11.2020

Севприроднадзор продолжает работу по привлечению виновных лиц к административной ответственности по факту уничтожения можжевельника дельтовидного на земельном участке в районе села Родное.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях стало известно, что в отношении правонарушителя принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц.  Учитывая вышеизложенное, Севприроднадзор как заинтересованное лицо направил письмо в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России с просьбой об отказе в исключении указанного юридического лица из ЕГРЮЛ. По результатам рассмотрения принято решение в пользу Севприроднадзора, — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Ранее Севприроднадзором в отношении виновных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы по данному делу находятся на рассмотрении в суде.

Севприроднадзор приостановил ликвидацию юрлица, причастного к вырубке можжевельника в селе Родное

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