Севприроднадзор в январе провел 65 выездных обследований в рамках контрольно-надзорной деятельности
04.02.2026

Севприроднадзор подвел итоги работы за первый месяц 2026 года. Всего в первый месяц года специалистами проведено 65 выездных мероприятий. Основная цель   — профилактика, а также выявление и пресечение нарушений в сфере охраны окружающей среды.

Из общего числа, 40 мероприятий выполнены в рамках экологического надзора. Особое внимание уделено контролю в сфере обращения со строительными отходами. Организованы совместные рейды с Госавтоинспекцией: проверено более 30 единиц грузового транспорта.

Также, сотрудники отдела охотнадзора совершили 25 обследований территорий обитания охотничьих ресурсов в режиме постоянного рейда. Такой подход имеет реальный превентивный эффект, а в случае необходимости, позволяет оперативно реагировать на возможные нарушения законодательства в сфере охоты, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Севприроднадзор напоминает, что за нарушения  законодательства предусмотрена  административная  и уголовная ответственность.

В 2025 году выявлено 70 нарушений связанных с незаконным транспортированием и сбросом строительных отходов. Виновным лицам назначены наказания с применением штрафов на общую сумму 2,3 миллиона рублей. На сегодня более половины уже взыскано.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

