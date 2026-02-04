Севприроднадзор в январе провел 65 выездных обследований в рамках контрольно-надзорной деятельности

Севприроднадзор подвел итоги работы за первый месяц 2026 года. Всего в первый месяц года специалистами проведено 65 выездных мероприятий. Основная цель — профилактика, а также выявление и пресечение нарушений в сфере охраны окружающей среды.

Из общего числа, 40 мероприятий выполнены в рамках экологического надзора. Особое внимание уделено контролю в сфере обращения со строительными отходами. Организованы совместные рейды с Госавтоинспекцией: проверено более 30 единиц грузового транспорта. Также, сотрудники отдела охотнадзора совершили 25 обследований территорий обитания охотничьих ресурсов в режиме постоянного рейда. Такой подход имеет реальный превентивный эффект, а в случае необходимости, позволяет оперативно реагировать на возможные нарушения законодательства в сфере охоты, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Севприроднадзор напоминает, что за нарушения законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В 2025 году выявлено 70 нарушений связанных с незаконным транспортированием и сбросом строительных отходов. Виновным лицам назначены наказания с применением штрафов на общую сумму 2,3 миллиона рублей. На сегодня более половины уже взыскано.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя