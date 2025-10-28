В Черноречье — под Севастополем — выявили незарегистрированную скважину для добычи подземных вод

В ходе планового мониторинга за соблюдением природоохранного законодательства в сфере охраны недр в селе Черноречье инспекторы Севприроднадзора обнаружили скважину, предназначенную для добычи подземных вод.

Проверка показала, что землепользователь, на чьем участке расположена скважина, не направлял в Севприроднадзор уведомление о планируемом или уже осуществляемом виде использования недр. Это обязательное требование, предусмотренное для контроля за рациональным и безопасным использованием природных ресурсов, в том числе подземных вод, которые являются частью недр и находятся под государственной охраной.

В целях предотвращения дальнейших нарушений и рационального использования подземных вод собственнику земельного участка объявлено предостережение о недопущении нарушения обязательных требований. Севприроднадзор продолжит контроль за исполнением требований законодательства и при необходимости примет дополнительные меры реагирования.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя