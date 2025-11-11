Севприроднадзор проверяет факты несанкционированных сбросов грунта

В ходе мониторинга территорий города специалистами Севприроднадзора выявлены случаи вывоза грунта за пределы разрешенных территорий в ТСН «Берег».

В отношении собственников четырех грузовых транспортных средств, причастных к незаконным сбросам, уже возбуждено административное производство согласно кодексу об административных правонарушениях — за несанкционированный сброс отходов производства и потребления, включая грунт, на земельные участки, не предназначенные для этих целей, нарушителям грозят штрафы.

Чтобы предотвратить подобные нарушения Севприроднадзор направил информационные письма собственникам земельных участков в ТСН «Берег», а также председателю садового товарищества. В письмах разъяснены нормы земельного и природоохранного законодательства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя