Шестая сессия крымского парламента откроется 22 февраля

Президиум крымского парламента на своем заседании утвердил проект повестки дня заседания шестой сессии Государственного Совета РК, назначенного на 22 февраля.

Первый вице-спикер Госсовета Респулики Ефим Фикс отметил, что первоначальный проект повестки состоит из 15 вопросов, после проведения всех запланированных заседаний комитетов данный перечень будет расширен.

В частности, во втором чтении предлагается рассмотреть поправки в законы, касающиеся объектов культурного наследия, музеев и музейного дела. Далее — законопроект о внесении изменений в Закон «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым», который предварительно обсуждался на заседании Президиума 25 января.

Проект закона планируем рассмотреть сразу в двух чтениях. После его принятия в республике начинается подготовка к выборам в Госсовет по новой системе: 50 «мажоритарщиков», 25 «списочников», — уточнил Ефим Фикс.

Кроме того, на заседании сессии парламентариям будет предложено утвердить проекты постановлений о назначении трех кандидатур на должности мировых судей, об отчете Президиума за 2021 год, а также ряд имущественных вопросов, ранее поддержанных на заседании Комитета по имущественным и земельным отношениям.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

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