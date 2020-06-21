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Шестеро заболевших за сутки. Коронавирусная инфекция в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Шестеро заболевших за сутки. Коронавирусная инфекция в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:06 21.06.2020

По состоянию на утро 21 июня в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19.

Все заболевшие – строители, приехавшие на один из объектов, которые находились на самоизоляции до получения результатов анализов. Сданные ими тесты на коронавирусную инфекцию показали положительные результаты.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 206 человек. В настоящий момент в стационарах находится 30 человек. Выздоровело 166 человек, 3 человека умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 99 человек, в городской больнице № 9 – 89.  Под наблюдением по месту жительства – 748 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

За 20 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 760 человека.

В режиме обсерватора по-прежнему работает пансионат «Изумруд».

Шестеро заболевших за сутки. Коронавирусная инфекция в Севастополе

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