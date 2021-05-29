Широкие, узкие, синие, белые... Джинсы - мода снова кричит

Сложно найти более популярную во всём мире одежду, нежели джинсы. Их носят люди разных возрастов, они не имеют национальности, у них нет привязки к финансовым статусам и т.д. Интересно то, что и из моды они — с момента своего «звёздного часа» в 1886 году (а родились они в 1853-м) — никогда не выходили. Да, переживали периоды затишья, но всегда возвращались на вершины модного Олимпа. Что сейчас? А сейчас мода снова кричит, выводя на подиумы всё новые и новые версии джинсовой одежды. Причём для женщин раздолье в принципе безграничное. Никаких ограничений с точки зрения стилистических ограничений, цветов, фасонов.

Что же точно стоит прикупить на грядущий летний сезон? Однозначно необходимо добавить в гардероб широкие джинсы. Они могут быть как «в пол», так и укороченными, с высокой талией и низкой посадкой, чёткими классическими и в «дырках на дырках». Да и с точки зрения цветовой палитры можно себя не стеснять. Хорошо? Отлично! Но одно условие при покупке джинсов всё-таки есть: они должны быть качественными!

Как же выбрать правильные джинсы? Существует несколько безапелляционных правил, которых стоит придерживаться.

Материал

Банально, но отметим: качественные джинсы — джинсы из качественного материала. И тут всё чётко и просто. Существуют несколько составов, делающих джинсовую одежду более или менее успешной с точки зрения эксплуатации:

60% хлопка и 40% полиэстера. Специалисты утверждают, что у таких джинсов долгий срок «жизни»;

высокий процент эластана обеспечивает идеальную посадку джинсов по фигуре. Но! Они быстро растягиваются, потом нуждаются в частой стирке;

состав материала, в котором 98% денима и 2% эластана или лайкры. Такие джинсы максимально долго сохраняют первозданный вид.

А вот покупать модели из 100% денима эксперты не рекомендуют — как ни странно, они изнашиваются очень быстро.

Цены

Параметр, который роль играет, однако зацикливаться на нём не стоит. Высокая стоимость джинсов — точно не гарантия их качества. Перекупщики, к примеру, «дерут» цены на товар, не гарантируя его оригинальность. Брендовая одежда также, конечно, стоит немало, но здесь вы точно переплачиваете за свои же эмоции от обладания такой «ценностью», но уж точно не за суперкачество.

Здесь совет один: лучший выбор — джинсы среднего ценового сегмента. Они, как правило, не уступают люксовым брендам ни в следовании трендам, ни в качестве исполнения, ни в используемых материалах.

Что делать с откровенно дешёвыми джинсами (ценовой сегмент — до 1500 рублей), но понравившимися и зовущими к покупке? Если не хотите зря потратить деньги, то пройти мимо.

Где покупать джинсы

В магазинах (оффлайн или онлайн), специализирующихся на фирменной одежде. Другими словами, ищите торговые точки, которые доставляют товар напрямую из стран его производящих. В России, к примеру, в этом плане можно говорить о компании US Мall — первом маркетплейсе американских магазинов в РФ. Почему это так важно?

Все заказы, оформленные у нас, доставляются в Россию только напрямую из магазинов США. Мы гарантируем, что покупая на US Mall клиенты приобретают оригинальные вещи, — отмечают специалисты интернет-магазина.

Для джинсов такая гарантия крайне важна, если, конечно, есть цель купить не подделку. Ведь, к сожалению, сегодня российский рынок джинсовой одежды наводнён фальшивками. Не хотите зря потратить деньги — берите во внимание выше обозначенную информацию.