Школьники Севастополя — финалисты конкурса «Большая перемена»

В МДЦ «Артек» завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Победителями стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

В финал конкурса вышли четыре учащихся города Севастополя, а победили в финале трое: Дарья Мусиенко (11 класс, Частное учреждение «Общеобразовательная организация «Школа Мариамполь»), Вероника Хаджимухамедова (10 класс, средняя общеобразовательная школа №45 с углубленным изучением испанского языка») и Кирилл Приходько (10 класс, средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением английского языка имени Александра Невского»), — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Финал конкурса «Большая перемена» проходил с 31 октября по 5 ноября. 1,2 тыс. школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни». Всего в конкурсе принимали участие более миллиона школьников. Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 млн рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тыс. рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по 2 млн рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты смогут поехать в «Артек».

Конкурс «Большая перемена» станет ежегодным. Старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года. Участие в конкурсе станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5-7 классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Начнет работу кастинговая платформа «Большой перемены», а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодежи.