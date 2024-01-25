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Школьники Севастополя участвуют в онлайн-уроках по финансовой грамотности

Школьники Севастополя участвуют в онлайн-уроках по финансовой грамотности

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:15 25.01.2024

Стартовал весенний сезон онлайн-уроков Банка России. На вебинарах по финансовой грамотности можно узнать, как распознать мошенников и защитить свои права, научиться выбирать и рационально использовать финансовые инструменты, а также познакомиться с историей денег. Подключиться к занятиям старшеклассники и студенты техникумов могут до 19 апреля.

На уроках Банка России ребята учатся разбираться в реальных жизненных ситуациях, связанных с финансами, и у них есть возможность задать свои вопросы экспертам. Кроме того, эти знания могут пригодиться при сдаче ЕГЭ, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрия Соломенника.

Школьники Севастополя участвуют в онлайн-уроках по финансовой грамотности Школьники Севастополя участвуют в онлайн-уроках по финансовой грамотности Школьники Севастополя участвуют в онлайн-уроках по финансовой грамотности Школьники Севастополя участвуют в онлайн-уроках по финансовой грамотности Школьники Севастополя участвуют в онлайн-уроках по финансовой грамотности

Принять участие можно всем классом или самостоятельно из дома. В расписание включены 24 темы, соответствующие методике преподавания финансовой грамотности в российских школах. Продолжительность одного занятия — 45 минут. По итогам обучения участники получат именные сертификаты.

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С расписанием и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.

В прошлом году к вебинарам подключились все школы и средние учебные заведения Севастополя. Занятия собрали в регионе почти 20 тыс. просмотров.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

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