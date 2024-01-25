Школьники Севастополя участвуют в онлайн-уроках по финансовой грамотности

Стартовал весенний сезон онлайн-уроков Банка России. На вебинарах по финансовой грамотности можно узнать, как распознать мошенников и защитить свои права, научиться выбирать и рационально использовать финансовые инструменты, а также познакомиться с историей денег. Подключиться к занятиям старшеклассники и студенты техникумов могут до 19 апреля.

На уроках Банка России ребята учатся разбираться в реальных жизненных ситуациях, связанных с финансами, и у них есть возможность задать свои вопросы экспертам. Кроме того, эти знания могут пригодиться при сдаче ЕГЭ, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрия Соломенника.

Принять участие можно всем классом или самостоятельно из дома. В расписание включены 24 темы, соответствующие методике преподавания финансовой грамотности в российских школах. Продолжительность одного занятия — 45 минут. По итогам обучения участники получат именные сертификаты.

С расписанием и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.

В прошлом году к вебинарам подключились все школы и средние учебные заведения Севастополя. Занятия собрали в регионе почти 20 тыс. просмотров.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России