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Школьники Севастополя высадили более 10 тысяч сосен
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Школьники Севастополя высадили более 10 тысяч сосен

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:09 15.07.2025

Участники губернаторских школьных трудовых отрядов подвели итоги работы в лесном питомнике Дирекции ООПТ и лесного хозяйства. За время работы ребята приняли участие в посадке более 10 тысяч сосен, ухаживали более чем за 200 тысячами лесных растений, включая сосну крымскую, сосну пицундскую, вечнозеленые кипарисы, восточную тую, туполистные фисташки и дельтовидные можжевельники.

Мы не только заработали деньги, но и внесли значительный вклад в нашу природу. Деревья, высаженные в лесном питомнике, — это будущее леса нашего города, – поделились ребята.

В 2025 году в Губернаторских школьных трудовых отрядах будут трудоустроены 2152 подростка — школьники, студенты колледжей и техникумов. Они работают в школах, парках, библиотеках, на Большой Севастопольской тропе, транспортных предприятиях, в банковской сфере, а также впервые в истории ГШТО — на телевидении, где займутся созданием контента для телеканала СТВ.

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Для многих ребят участие в ГШТО — это первая официальная работа. Продолжительность рабочего дня зависит от возраста: 14-летние школьники работают по 4 часа, 15-летние — по 5 часов, а подростки от 16 до 17 лет — по 7 часов в день.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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