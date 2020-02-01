Управляй солнцем! Шторы «день-ночь» — союз классических жалюзи и тканевых роллетов

Сегодня уже и сложно представить современный интерьер без такой «одежды для окон» как жалюзи. И если ещё недавно эти конструкции в большей мере были признаком офисов, то сегодня их активно применяют в обустройстве домов-квартир. Секрет такой популярности прост: они не только удобны в эксплуатации (не требуют лишнего ухода), но и исключительно адаптивны — благодаря огромному ассортименту могут использоваться повсеместно.

Какая же модель такого вида штор сегодня в лидерах рейтинга симпатий? По оценкам экспертов, однозначно жалюзи «день-ночь». Весьма удачный «симбиоз» классических конструкций и тканевых роллетов (ролет), функциональность которого обеспечивает в комнатах, где системы установлены, максимальный комфорт в любое время суток.

В чём суть? Ламели жалюзи «день-ночь» (а ещё их часто именуют «Зебры» или «Комбо») состоят из тканевых полосок различной степени плотности и прозрачности, что позволяет регулировать степень освещения. Алгоритм работы элементарен: ламели — прозрачные относительно светонепроницаемых — смещаются при помощи цепочки, позволяя «дозировать» впускаемый в комнату поток солнечного света. От полного «отключения» до максимальной открытости, когда полотна ткани поднимаются вверх, освобождая окно частично или полностью. Такая вариативность позволяет шторам «день-ночь» — в сравнении с их «коллегами по цеху» — работать практически в любых помещениях с оценкой «идеально».

Большой вклад в популярность жалюзи «день-ночь» играет и их богатая цветовая палитра. Причём конструкции могут быть как однотонными, так и разноцветными — когда ламели чередуются по «колорам». Прибавьте к этому тот факт, что сейчас такой вид штор производится из инновационных материалов, не подверженных агрессивному влиянию солнечного света (они не выгорают и не теряют насыщенность цвета), и вопрос «Почему мои окна ещё не в такой «одежде»? будет актуальным для вас вплоть до реализации задачи в жизнь.

Что касается установки жалюзи «день-ночь»: и здесь эти конструкции не привязаны к одному варианту исполнения — ведь, исходя из того, что в большинстве случаев системы делаются на заказ, возможны различные индивидуальные решения (если, к примеру, необходимо «одеть» окна нестандартного размера или формы).

Виды жалюзи «день-ночь» для эксплуатации в разных помещениях

Прозрачные — отличный выбор для комнат, окна которых выходят на теневую сторону. Пропуская солнечный свет, конструкции мягко рассеивают его. Что же касается тёмного времени суток, то в полной мере скрыть происходящее внутри помещения такие шторы не смогут, но и на показ не предъявят — с улицы через жалюзи «день-ночь» можно рассмотреть только силуэты людей, без лишней детализации.

Непрозрачные обеспечивают полумрак и прячут от любопытных глазах всё то, что происходит в помещениях.

Затемнённые жалюзи однозначно будут отличным выбором для комнат, в которых обеспечение полной темноты — залог комфортного времяпрепровождения. Для тех же спален.

Из каких материалов производятся ламели жалюзи?

Для жилых комнат (спальни, детские, гостиные) чаще всего используются натуральные ткани, такие как шёлк и лён. При этом прозрачные полоски — это, как правило, тюль. В тех же помещениях, где условия эксплуатации более жёсткие (кухни, ванные) специалисты советуют использовать жалюзи из искусственных материалов (полиэстр, к примеру).

И здесь же необходимо озвучить ещё один плюс к репутации жалюзи «день-ночь» — уход за ними прост! Во многом потому, что ткань штор пропитывается специальным составом (безопасным и для человека, и для животных, и для растений), буквально отталкивающим пыль. Чтобы поддерживать конструкции в должном состоянии, достаточно раз в месяц протирать ламели чуть влажной тряпкой.

Каким образом устанавливаются шторы «день-ночь»?

Можно, конечно, действовать самостоятельно. Но, как показывает практика, наилучший путь развития ситуации: доверить работу специалистам, которые обеспечат «жалюзи под ключ». То есть: изготовят их, исходя из конкретных пожеланий заказчика, в зависимости от тех же конструктивных особенностей оконных проёмов и интерьера (цветовой палитры, стиля и т.д.) квартиры.

иллюстрации: компания-производитель жалюзи и роллет «NIKOSS»