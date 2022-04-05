реклама крым
Горячие новости
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Штрафы на незаконную перепланировку

crimeapress_news



реклама в крыму


согласование перепланировки помещений
фото: pxhere.com

Штрафы на незаконную перепланировку

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 21:56 05.04.2022

Несогласованная перепланировка влечет повышенные риски причинения ущерба людям, конструкциям и инженерным системам здания, имуществу. О том, как проходит согласование перепланировки помещений, читайте по ссылке. Не получив разрешение на работы, собственник рискует получить административный штраф. Если самовольная перепланировка повлекла ущерб, его могут взыскать с виновного лица в судебном порядке.

Какие штрафы грозят за самовольную перепланировку

Штрафы грозят за проведение перепланировки без согласований в квартирах и нежилых помещениях МКД. Ответственность предусмотрена статьей 7.21 КоАП РФ, заключается в штрафе:

  • от 2000 до 2500 рублей для граждан;
  • от 4000 до 5000 рублей для должностных лиц;
  • от 40 000 до 50 000 рублей для организаций.

Точную сумму штрафа определит суд после разбирательства по административному материалу. В региональных нормативных актах может предусматриваться ответственность за нарушения при проведении строительных работ, в том числе в нежилых зданиях. Нормы КоАП РФ действуют на территории всей страны.

Избежать штрафа можно, если успеть узаконить завершенную перепланировку до составления протокола. Это допускается в административном порядке через жилинспекцию, либо по иску в суде. Кроме согласования выполненных работ, нужно внести изменения в техпаспорт и экспликацию БТИ, в сведения ЕГРН.

Узнайте больше:  Как предоставить доступ к своему аккаунту в Google Analytics и зачем это нужно

Порядок привлечения к ответственности

Основанием для взыскания является проведение работ без разрешения от жилинспекции. О таких фактах ведомство может узнать в ходе собственных проверок, из обращений граждан и организаций, по сообщениям в СМИ. Рассматривать дело по незаконной перепланировке могут должностные лица жилинспекции, суды.

Кроме штрафа, за самовольную перепланировку виновному лицу грозят следующие меры ответственности:

  • взыскание регионального штрафа за нарушения норм безопасности при проведении работ;
  • возмещение ущерба имуществу граждан и организаций, конструкциям и инженерным коммуникациям дома;
  • понуждение к устранению повреждений, восстановление первоначальных характеристик помещения.

Уголовное наказание грозит только в случае, если ввиду нарушения норм безопасности пострадали люди, либо причинен крупный и особо крупный размер имуществу. Уголовные дела возбуждаются по материалам МЖИ, по обращениям граждан и юридических лиц.

Чтобы избежать штрафов за незаконную перепланировку, обращайтесь за помощью к специалистам ООО «Смарт Вэй». Об услугах можно узнать по телефонам 8-499-322-05-14 (Москва) и 8-812-425-35-90 (Санкт-Петербург).


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.