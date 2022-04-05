Штрафы на незаконную перепланировку

Несогласованная перепланировка влечет повышенные риски причинения ущерба людям, конструкциям и инженерным системам здания, имуществу. О том, как проходит согласование перепланировки помещений, читайте по ссылке. Не получив разрешение на работы, собственник рискует получить административный штраф. Если самовольная перепланировка повлекла ущерб, его могут взыскать с виновного лица в судебном порядке.

Какие штрафы грозят за самовольную перепланировку

Штрафы грозят за проведение перепланировки без согласований в квартирах и нежилых помещениях МКД. Ответственность предусмотрена статьей 7.21 КоАП РФ, заключается в штрафе:

от 2000 до 2500 рублей для граждан;

от 4000 до 5000 рублей для должностных лиц;

от 40 000 до 50 000 рублей для организаций.

Точную сумму штрафа определит суд после разбирательства по административному материалу. В региональных нормативных актах может предусматриваться ответственность за нарушения при проведении строительных работ, в том числе в нежилых зданиях. Нормы КоАП РФ действуют на территории всей страны.

Избежать штрафа можно, если успеть узаконить завершенную перепланировку до составления протокола. Это допускается в административном порядке через жилинспекцию, либо по иску в суде. Кроме согласования выполненных работ, нужно внести изменения в техпаспорт и экспликацию БТИ, в сведения ЕГРН.

Порядок привлечения к ответственности

Основанием для взыскания является проведение работ без разрешения от жилинспекции. О таких фактах ведомство может узнать в ходе собственных проверок, из обращений граждан и организаций, по сообщениям в СМИ. Рассматривать дело по незаконной перепланировке могут должностные лица жилинспекции, суды.

Кроме штрафа, за самовольную перепланировку виновному лицу грозят следующие меры ответственности:

взыскание регионального штрафа за нарушения норм безопасности при проведении работ;

возмещение ущерба имуществу граждан и организаций, конструкциям и инженерным коммуникациям дома;

понуждение к устранению повреждений, восстановление первоначальных характеристик помещения.

Уголовное наказание грозит только в случае, если ввиду нарушения норм безопасности пострадали люди, либо причинен крупный и особо крупный размер имуществу. Уголовные дела возбуждаются по материалам МЖИ, по обращениям граждан и юридических лиц.

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