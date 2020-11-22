Шумит, течёт, «пухнет» и бьёт током: очевидные и неочевидные поломки бойлера

Бойлер в категории «самой полезной, а потому чрезвычайно популярной бытовой техники» прописался давно. В каждой второй квартире (а то и первой) водонагреватель установлен: если не большой в ванной комнате, то «малыш» — на пару десятков литров — на кухне уж точно. И, надо сказать, производители такую народную любовь воспринимают как руководство к действию: практически у каждого бренда есть «линейка» бойлеров — на любые запросы, на любой кошелёк.

Однако — как, впрочем, и с каждым оборудованием, стоящим у нас на службе в быту — к бойлерам у пользователей в процессе эксплуатации неизбежно возникают вопросы. Вот только водонагреватели относятся к той технике, которая не всегда явно заявляет о том, что «на борту» — неполадки. При этом упущение проблем в начале их появления в большинстве случаев ведёт к катастрофическим последствиям. К счастью, говорят специалисты https://master911.ua/service/remont-boylera, заподозрить неладное со «здоровьем» бойлера для своевременного ремонта не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Так, в каких же случаях водонагреватель стоит показать мастеру? Самые распространённые симптомы таковы:

Водонагреватель «разговаривает»

Эксперты говорят, бойлеры — техника, которая о многих своих проблемах (или обычной «жизнедеятельности») заявляет звуками. Так:

если водонагреватель шумит при наполнении, то… скорее всего… в трубах водоснабжения высокое давление. Не критично, но при возможности давление рекомендуют снизить.

если же бойлер шумит при нагревании, то это свидетельствует о наличии накипи, образовавшейся в баке. Шумит очень сильно? Есть накипь на спирали ТЭНа.

бойлер шипит? Тревожный знак: вероятно, что в оболочке ТЭНа появился разлом и вода попадает на нагревательную спираль.

бойлер свистит или пищит? Возможно, из строя вышел предохранительный клапан.

при нагреве бойлера слышны хлопки (один-два, но не на постоянной основе)? Идёт тепловое расширение стенок бака — особого повода к волнению нет.

Не набирает воду

Основные предпосылки этой проблемы:

засорился фильтр грубой очистки;

не работает (заклинило) обратный клапан;

вышел из строя редуктор давления;

объём накипи внутри ёмкости превысил допустимый показатель.

Изменилось время нагрева

Обычно в процессе эксплуатации среднее время нагрева того или иного объёма воды неизменно на протяжении долгого периода, так что любые перемены комфортного режима пользователи замечают сразу. Причины изменения положения дел:

долго греет воду — возможно вышел из строя нагревательный элемент, или же на ТЭНе образовалось слишком много накипи, или же «боят» электрические компоненты;

не греет воду — скорее всего, «приказал долго жить» ТЭН;

греет в постоянном режиме, превышая установленный уровень — поломка термостата.

Вода быстро остывает

По сути, бойлер — это большой термос. Норма, если вода в нём остывает до 3-5°C в сутки для объемов от 80 литров. В противном случае можно говорить, что у водонагревателя:

проблемы с электроникой;

нарушена теплоизоляция;

сломано реле температуры;

повреждён ТЭН.

Бьёт током

Причём электричество может «выходить» как на сам бак, так и «на воду». И это однозначный повод обратиться к мастеру: такая ситуация может сложиться из-за выхода из строя УЗО, повреждения кабеля, поломки ТЭНа.

Все выше описанные поломки, конечно, не заметить сложно. Однако, стоит учесть и такой момент: существует ряд проблем, на которые пользователи обращают внимания постольку-поскольку. А зря… Их ранняя диагностика может существенно смягчить ситуацию. Так, стоит обратиться к мастеру, если:

вода, проходящая через бойлер, неприятно пахнет. Неисключено, что размножаются микроорганизмы, которых в баке априори быть не должно;

если корпус водонагревателя «пухнет» (грозный, кстати, признак! Емкость может взорваться). Вероятно, вышел из строя термостат, и вода, превращаясь в кипяток, образовывает плотный пар;

кран «плюётся водой». Бойлер, возможно, завоздушен.

Что же делать, если бойлер заявляет о своём «нездоровье»? Да, точка зрения, что бороться со всеми этими неприятностями можно самостоятельно, бытует. И она имеет право на жизнь. Но только в том случае, если вы обладаете достаточными навыками и знаниями. Иначе — лучше не рисковать и обращаться к специалистам. Водонагреватели только на первый взгляд техника простая. На деле же всё не так примитивно. Хотя бы потому, что бойлер — это электрический прибор. А 220 Вольт и вода — смертельное сочетание.

И — да: как показывает практика, большинство попыток привести «захворавший» бойлер «в чувство» самостоятельно приводит к ещё большим поломкам.