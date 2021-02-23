Сидите дома — ждите весны! На ЮБК туристка сломала ногу — добавила работы спасателям

Сообщение о том, что на ЮБК туристка попала в беду, в службу спасения поступило накануне вечером.

Выяснилось, что женщина во время прогулки по Штангеевской тропе в Ялте повредила ногу и самостоятельно дальше двигаться не может. По прибытию к месту спасатели при помощи носилок транспортировали пострадавшую к карете скорой помощи для оказания первой медицинской помощи. Пострадавшую с переломом голеностопного сустава госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу №1, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.