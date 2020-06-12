«Сильная Конституция – сильная страна!» — патриотический марафон в Крыму

Патриотический марафон «Сильная Конституция – сильная страна!» посвящён празднованию Дня России и проведению Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Акция прошла по инициативе Региональной общественной организации «Русская община Крыма» в различных городах и районах Республики Крым. Активисты Русской общины Крыма поздравили соотечественников с Днём России в знаковых для данного региона местах. Была отмечена значимость Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации, намеченного на 1 июля 2020 года. Общественники сняли видеоролики, призванные показать, что поправки к Конституции близки для каждого региона Республики Крым, — отмечают в пресс-службе Русской общины Крыма.

Акция стартовала в столице Республики Крым. Марафон открыла член Президиума Думы Русской общины Крыма Наталья Лантух.

Сегодня мы собрались у стен Государственного Совета Республики Крым – символа «Крымской весны». Мы поздравляем всех крымчан с Днём России. И открываем сегодня патриотический марафон «Сильная Конституция – сильная страна!». Он посвящен общероссийскому дню голосования за поправки в Конституцию. Дорогие крымчане, соотечественники! Призываем вас прийти на избирательные участки и проголосовать за поправки в Конституцию. Поддержим инициативу нашего Президента. Мы, крымчане, хорошо понимаем значимость этих поправок. Особенно мы понимаем значимость поправки о территориальной целостности Российской Федерации. Крым и Россия навеки вместе! Мы неразделимы.

Участники патриотического марафона собрались в различных местах полуострова, значимых для крымчан. Широк и спектр поправок, на которые обратили внимание общественники:

Ялтинцы собрались возле Собора Александра Невского. Они отметили значимость поправки в Конституцию РФ о вере в Бога.

Активисты Феодосийской организации Русской общины Крыма провели марафон у стен Феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского. Особо отметили поправку о поддержке культуры.

Евпаторийцы провели марафон возле памятника Евпаторийскому десанту — обратили внимание на поправку о недопустимости умаления подвига народа при защите Отечества.

Керчане собрались возле памятника древнерусскому князю Глебу Святославичу и летописцу Никону — отметили значимость поправки в Конституцию РФ о защите исторической правды.

Активисты Симферопольской районной организации Русской общины Крыма посетили село Лозовое и провели мероприятие возле памятника Л.Н. Толстому. Особое внимание они обратили на поправку о русском языке как языке государствообразующего народа.

Значимость социальных гарантий, которые вносятся в действующую Конституцию РФ, отметили активисты Русской общины Крыма в г. Саки и Красногвардейском районе.

Значимость поправок, связанных с защитой суверенитета Российской Федерации, подчеркнули участники марафона в г. Джанкое.

А вот активисты Ленинской районной организации Русской общины Крыма поддержали поправку, связанную с сохранением природы. Акция проходила в г. Щёлкино Ленинского района, в бухте Русская.

Снятые участниками патриотического марафона «Сильная Конституция – сильная страна!» видеоролики будут размещены на сайте Русской общины Крыма.

фото: пресс-служба Русской общины Крыма