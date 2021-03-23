Симферополь может через месяц уйти от жестких графиков подачи воды

Водохранилища Крыма продолжают наполняться талой и дождевой водой (подробнее — ЗДЕСЬ). Ялта уже уходит от жестких графиков подачи воды. А что Симферополь? Как сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, если тенденция наполнения водохранилищ сохранится, через месяц и столица будет получать воду до 18 часов в сутки.

Перспективы у нас нормальные. Пока речь об уходе от графиков в течение двух-трех недель не идет. Но мы очень внимательно наблюдаем за притоками и, если хотя бы эта тенденция сохранится, то с середины апреля мы, вероятно, переведем город в режим «минус ночь». Вода будет поступать в дома с пяти утра, — рассказал Баженов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Вторая составляющая ухода от графиков – минимизация потерь воды. По информации министерства ЖКХ Крыма, в 2021 году запланировано к реализации 25 объектов капитального ремонта сетей водоснабжения.

174,7 км сетей муниципальной собственности отремонтируют в следующих районах: Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Советском, Черноморском, — отмтили в министерстве ЖКХ РК.

Общая стоимость финансирования этих работ – свыше 287 млн. рублей.