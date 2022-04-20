Симферополь присоединится к акции «Огонь памяти»

Симферополь присоединится к патриотической акции «Огонь памяти», приуроченной к празднованию Дня Победы.

«Огонь памяти» — это по-настоящему народная акция, которая призвана объединять поколения и сохранять память о подвиге нашего народа и его победе в Великой Отечественной войне, — рассказали в администрации крымской столицы.

Общероссийский народный фронт реализует патриотическую акцию уже шестой раз. Участниками акции в 2021 году стали более 900 человек, около 100 лампад с частицами Вечного огня были переданы ветеранам в 11 регионах.

В этом году 6 мая из Александровского сада в Москве стартует автопробег «Огонь памяти». В ходе автопробега частицы Вечного огня будут доставлены из города-героя Москвы в восемь городов-героев России: Санкт-Петербург, Севастополь, Волгоград, Керчь, Новороссийск, Тула, Мурманск, Смоленск.

В Симферополь автоколонна с главным символом памяти прибудет 9 мая, в 18 часов.