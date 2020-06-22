Симферополь — участник акции «Великое кино Великой страны»

В День памяти и скорби, 22 июня, столица Крыма примет участие во всероссийской акции «Великое кино Великой страны». В 19.00 начнётся трансляция фильма «Судьба человека» на уличных экранах торговых центров «Ашан» и «Меганом».

Акция «Великое кино Великой страны» проводится с целью напомнить гражданам о событиях, связанных с героическими подвигами, совершенными в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции, более чем в 100 городах России пройдут бесплатные кинопоказы художественных фильмов о войне, — цитирует пресс-служба заместителя начальника управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Светлану Хохлову.

СПРАВКА:

фильм «Судьба человека» снят по одноименному рассказу М.Шолохова. Кинолента рассказывает о судьбе русского солдата Андрея Соколова, испытавшего все тяготы, лишения войны и плена, потерявшего семью, но сохранившего честь и достоинство, доброе отзывчивое сердце, которое способно на искреннюю любовь.