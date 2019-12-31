Симферопольцев поздравляют с Новым годом

Глава администрации Симферополя Елена Проценко выступила с видеопоздравлением ко всем жителям крымской столицы.

Присоединяется к теплым словам поздравлений глава муниципального округа, председатель горсовета Симферополя Виктор Агеев.

Дорогие жители и гости Симферополя!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

В эти праздничные дни каждый человек чувствует особое душевное тепло от любви и поддержки родных, единения с друзьями и коллегами.

Встречая Новый год, мы всегда надеемся на лучшее и верим в исполнение самых заветных желаний. Так пусть же 2020-й подарит только добрые перемены, порадует интересными встречами и яркими идеями, станет удачным для плодотворной и созидательной работы.

2019 год принес немало достижений и успехов. Спасибо всем, кто трудился для благополучия горожан, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в развитие всех сфер городской жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, достатка, энергии, любви и добра! Пусть в ваших семьях процветают согласие и уважение друг к другу, рядом будут надежные друзья и единомышленники, и обязательно свершится все задуманное!