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Симферопольцы активнее остальных крымчан используют соцсети как средство коммуникации с властью
Фото: geralt, pixabay.com

Симферопольцы активнее остальных крымчан используют соцсети как средство коммуникации с властью 

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 19:55 05.06.2021

Симферополь празднует День города. Крымской столице — 237 лет. Как сообщили в Центре управления регионом РК, именно здесь живут самые продвинутые, интернет-активные крымчане. Город занимает первое место среди всех остальных населенных пунктов Республики по количеству сообщений граждан в соцсетях, обработанных ЦУР. С 1 января по 31 мая Центр управления регионом передал 4 192 обращения в адрес администрации города.

Наиболее часто в социальных сетях симферопольцы пишут на тему ремонта дорог и организации парковок – 1 181 обращение. Второе и третье место делят темы благоустройства (868) и ЖКХ (348). Также горожане сообщают о проблемах в сфере общественного транспорта (279), социального обслуживания и защиты (274), образования (104).

Самыми популярными площадками для обращений жители столицы в соцсетях являются «ВКонтакте» и Instagram. Свои сообщения они оставляют не только в официальных сообществах администрации Симферополя, но и в городских пабликах. Большинство, более 80%, используют для этих целей мобильный телефон.

Мы благодарим неравнодушных жителей крымской столицы за активную жизненную позицию и стремление сделать свой город лучше. Оставляйте сообщения в сообществах органов власти в социальных сетях, на официальных государственных порталах и ЦУР ускорит решение вопроса, — отметил руководитель Центра управления регионом Республики Крым Анатолий Половинец.

 

Симферопольцы активнее остальных крымчан используют соцсети как средство коммуникации с властью 

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