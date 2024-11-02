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Симферополец за пьяную езду отправится в колонию
Иллюстрация: pxhere.com

Симферополец за пьяную езду отправится в колонию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 14:01 02.11.2024

Железнодорожным районным судом города Симферополя вынесен приговор в отношении 39-летнего местного жителя. Судом установлено, что симферополец, имея судимость за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в октябре текущего года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем марки «Chery». Двигаясь по одной из улиц в городе Симферополе, мужчина был остановлен должностными лицами ДПС ГИБДД.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении, — сообщили в прокуратуре.

Автомобиль «Chery», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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