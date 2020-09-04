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Симферопольская клиническая больница перепрофилирована в «ковидный» госпиталь
Фото: simfch.ru

Симферопольская клиническая больница перепрофилирована в «ковидный» госпиталь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:57 04.09.2020

БУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» (бывшая Железнодорожная больница) с сегодняшнего дня стала «ковидным» госпиталем. Минздрав ищет кадры для работы в непростых условиях.

В связи с открытием госпиталя для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» требуются на работу врачи всех специальностей, врачи-анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты, рентгенлаборант, средний и младший медицинский персонал. Вахтовый метод работы. По всем вопросам трудоустройства обращаться по номерам телефонов:+7 (978) 741-89-80,+7 (978) 839-48-73, — говорится в сообщении минздрава РК.

До настоящего времени пациентов с подтвержденным COVID-19 в Симферополе принимали 3 медучреждения – Симферопольская городская клиническая больница №7, Симферопольский клинический родильный дом №2 и Республиканская детская инфекционная клиническая больница. Кроме того, «ковидный» госпиталь был обустроен в Армянске на базе местной горбольницы.

Симферопольская клиническая больница перепрофилирована в «ковидный» госпиталь

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