Симферопольский адвокат попался на мошенничестве

Дама-адвокатесса выманила у клиента 50 тысяч долларов «на решение вопроса».

Железнодорожный районный суд Симферополя признал крымского адвоката виновной в совершении покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в РК.

Согласно материалам дела, адвокат запросил 50 тысяч долларов от клиента для передачи в качестве взятки должностным лицам УМВД России по Симферополю и прокуратуры Симферополя за то, что они не будут его задерживать, лишать свободы на период следствия и привлекать к уголовной ответственности. При этом адвокат не имел возможности повлиять на решение следователя и не собирался выполнять взятые обязательства.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со статьей 47 УК РФ назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью на срок два года. Гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба в размере 900 тысяч рублей удовлетворен в полном объеме, – сообщили в управлении Судебного департамента в РК.

Приговор в законную силу не вступил.