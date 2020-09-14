Симферопольское водохранилище… всё?

Симферопольское водохранилище пересохло, практически, окончательно. Такая же ситуация в Аянском и Партизанском водохранилищах. Вода в крымскую столицу оттуда, практически, не поступает.

За истекшие сутки подали (в Симферополь – ред.) 122 тысяч кубометров. Подъем в Партизанах снизили до 9,8 тысяч кубометров, то есть уже меньше 10 тысяч кубометров поднимаем из Партизанского водохранилища. «Раскручено» полностью Аянское водохранилища, оттуда подается не более 1,4 тысяч кубометров в сутки, — заявил сегодня гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его словам, из Симферопольского водохранилища взять более 34 тысяч кубометров в сутки просто невозможно.

Хуже всего набираются резервуары воды на Петровских скалах. Это доминирующая высота, чем ниже горизонт, тем на меньшее количество этажей «выдавливается» вода. Это уже физика процессов. Для жителей тех районов — только подвоз, только подъем воды. Если осадков не будет, воду я не смогу нигде взять, — пояснил Баженов.

В том числе и этим (забором уже донных, илистых вод) объясняется грязная вода из кранов горожан. Промывки фильтров ничего не дают. Хотя нет, дают – дополнительные потери воды.

В пятницу вечером мы промыли последние адреса. К сожалению, периодически из труб водоводов происходят выбросы. Утром промыли фильтр, он был чистым, а к вечеру опять подогнало поток грязной воды. В состоянии промывки фильтров мы будем находиться практически постоянно. Это колоссальный объем работы, при этом сбрасывается вода, но такая у нас пока жизнь, — отметил директор «Воды Крыма».

И эту жизнь коммунальщикам подпортило «засасывание» в водопровод канализационных нечистот. Руководитель «Воды Крыма» назвал эту ситуацию уникальной. О ЧП на ул. Чонгарской — ЗДЕСЬ.

Ситуация, на самом деле, страшная. Воду в этом районе перекрыли, а из кранов течет… вонючая муть из выгребных ям соседей.

На нашем водоводе люди построили всевозможные жилые строения. Участок улицы вообще не канализован. Все там – на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность водовода нашего. По получении сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из крана продолжала бежать жидкость, но в данном случае уже не моя, а из выгребных ям… Конечно, мы эту точку найдем, устраним. Труба есть, уже бухту туда вывезли. Но такая уникальная ситуация произошла, которой никогда в жизни в нашей практике не было, когда при нарушении целостности водовода туда засосало нечистоты, – рассказал Баженов.

Он также добавил, что незаконное расположение объектов на сетях водоснабжения – серьезная проблема для Симферополя. В ответ на это Глава Крыма сегодня поручил провести еще одну ревизию сетей.