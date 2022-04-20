Симферопольцы выходят на весенние субботники

В крымской столице стартовала череда сезонных субботников. Симферопольцы принимают активное участие в наведении порядка и чистоты.

16 апреля сразу на нескольких локациях состоялись экологические акции: территории Армянского кладбища и Сергеевского пруда, общеобразовательных и дошкольных учреждений, храмов, а также ряда дворов. Сделать родной город чище вызвались студенты, школьники, волонтёры и активисты. Счет активистов, небезразличных людей идет на сотни.

Симферопольцы хотят жить в чистом, ухоженном городе. Пост со страницы ВКонтакте симферопольской общественницы Екатерины Горелкиной:

Спасибо всем, кто внес свою посильную лепту в благоустройство территории Храма им. Серафима Саровского. Семья Копаневых — Наталья и Ирина привезли и высадили клумбу весенних цветов. Юля вымыла до блеска окна Храма. Ребята молодёжного движения вырыли лунки под 21 липу и все высадили. За липы спасибо министру экологии РК Ольге Славгородской. Елена Павловна Борисова с библиотекарем Ритой обработали все розы. Валентине Михайловне, Пете, Валентине, Наталье, Елене, Ирине, Анастасии, Алисе Лисовой и её супругу, семье Данилюк всем-всем, кого знаю и не знаю. Спасибо Оксане за грунт. Администрации города — за «лодку» под мусор. Настроение прекрасное, поработали, пообщались. В мае ещё будем красить лавочки.

19 апреля - Евтихий Тихий и Ерема Пролетный. По погоде судили, каким будет урожай

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В администрации города почин поддерживают, говорят, помогают, чем могут.

В рамках проведения субботников на территории муниципального образования администрацией Симферополя оказано содействие в установке крупногабаритных контейнеров типа «лодка» в количестве 13 штук. В ходе мероприятия активисты совместными усилиями собрали различный бытовой мусор, сухие ветви, листья и траву. Всего вывезено более 104 метров кубических мусора.

С территории вокруг Сергеевского пруда вывезено 20 мешков битого стекла, а также металл, собранный на этой территории.

Дополнительно с дворовой территории многоквартирного дома №24 по улице Дмитрия Ульянова силами МУП «Экоград» вывезено более 20 кубических метров веток, собранных после обрезки и спила деревьев, — рассказали в администрации Симферополя.