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В районе с. Андреевка зачищен опасный склон
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ситуация под контролем: в районе с. Андреевка зачистили опасный склон

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:29 15.08.2021

Из-за нестабильной погоды в Севастополе значительно увеличился риск обвалов в береговой зоне. Особые опасения специалистов вызвал участок у с. Андреевка – глубокие трещины в любой момент могли привести к обрушению.

Чтобы предотвратить обрушение и возможные негативные последствия, было принято решение провести искусственную зачистку склона. Специалисты Севприроднадзора, муниципалитета, МЧС и департамента общественной безопасности провели оперативное обследование, оцепили территорию, департамент транспорта выделил технику для проведения работ. За несколько часов опасные заколы ликвидировали, очищено около 20 метров берега. Работы по искусственному обрушению в городе будут продолжены. Напоминаем, что при выборе места отдыха нужно внимательно осмотреть его на наличие угроз. Специалисты рекомендуют выбирать пляжи из официального перечня, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

Ситуация под контролем: в районе с. Андреевка зачистили опасный склон

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