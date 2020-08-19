Ситуация с коронавирусной инфекцией — под контролем и позволяет провести День знаний в Крыму

Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем и позволяет провести День знаний в Крыму, а также линейки для 1-х и 11-х классов. Об этом было заявлено на брифинге представителей органов власти по подготовке к учебному году, в котором приняли участие руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю Наталья Пеньковская и министр республиканского образования, науки и молодежи Валентина Лаврик.

Как сообщила Наталья Пеньковская, по поручению Правительства РФ Роспотребнадзором совместно с министерством образования, науки и молодежи РК разработаны новые санитарные правила, которые устанавливают новый режим работы для учебных учреждений и применяются в дополнение к обязательным требованиям.

Ряд крымских школ не будут иметь привычных звонков на перемены, то есть расписание будет составлено таким образом, чтобы максимально разобщить учеников между классами. Несомненно, с первого сентября будет соблюдаться обязательная термометрия, наличие антисептиков во всех учебных учреждениях, обеззараживание воздуха и особый дезинфекционный режим работы во всех крымских учебных заведениях (дезинфекция всех поверхностей, генеральная уборка не реже одного раза в неделю), – отметила Наталья Пеньковская.

На сегодняшний день с целью максимального выявления лиц из групп риска проводятся тестирования медицинских работников, персонала оздоровительных учреждений. С определенной периодичностью также будут тестироваться учителя и воспитатели школ, детских садов.

Кроме того, в ходе брифинга руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора сообщила, что проводится мониторинг уровня заболеваемости не только новой коронавирусной инфекцией, но и острых респираторных вирусных инфекций.

В сентябре будет поднят вопрос об иммунизации всех подлежащих контингентов против гриппа. Так, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, число лиц, привитых на территории каждого субъекта, должно составлять 60% от общего свободного населения и 75% в категории групп риска, – сообщила Пеньковская.

В настоящее время готовится заседание санитарной противоэпидемиологической комиссии при Совете министров РК, на котором будут рассмотрены данные вопросы.

Сегодня на территории Республики зарегистрированы 1 833 случая новой коронавирусной инфекции. Несмотря на рост заболеваемости, ситуация в целом оценивается как контролируемая. Так, 66% случаев были выявлены активно. Помимо этого, на территории Республики Крым достаточно свободного коечного фонда для оказания медицинской помощи – порядка 43%, – подчеркнула Наталья Пеньковская.

Кроме того, с 1 июня 2020 года по настоящее время уровень тестирования вырос в три раза. Чем больше тестируется людей, тем больше выявляется лиц, в том числе с бессимптомными формами – порядка 46%. Продолжается наращивание тестирования, расширяется сеть лабораторий и исследования становятся более доступными для населения. Происходит стопроцентная госпитализация всех больных, выявленных как бессимптомно, так и с клиническими проявлениями болезни. Ближайшие контакты изолируются в условиях обсерватора.

Несмотря на прирост заболеваемости, ни в учреждениях оздоровления и отдыха детей, ни в санаторно-курортных организациях не фиксируются групповые случаи заболевания, – добавила Наталья Пеньковская.

Также Роспотребнадзором с июля начат мониторинг исследования объектов внешней среды на возбудителя новой коронавирусной инфекции. На сегодня порядка 100 проб исследовано, ни в морской воде, ни в воде в аквапарках возбудителей инфекции не найдено.

Фото: управление информационной политики мининформ РК.