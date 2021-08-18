Ситуация с заболеваемостью в Крыму – нестабильная. В антилидеры выбилась Ялта

Опасная ситуация и в Евпатории.

Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Крыму неустойчива, показатели остаются довольно высокими.

Темпы прироста за последнюю неделю несколько стабилизировались, уровень заболеваемости выше уровня предыдущей недели на 2%, держится на том же уровне. В лидерах по заболеваемости остается Ялта. Среднесуточный показатель заболеваемости там остается выше среднереспубликанского и среднероссийского в 2,2 раза. Доминирующим штаммом, который циркулирует на территории полуострова, является индийский штамм. Особо обращаю внимание на соблюдение мер при подготовке к новому учебному году и организации учебного процесса, – сообщила Наталья Пеньковская.

Всего в 8 городах и районах Крыма прирост заболеваемости COVID-19 значительно превышает средний республиканский уровень. Это: Джанкойский, Красногвардейский, Нижнегорский районы, Ялта, Феодосия, Евпатория, Судак и Саки.

Кроме того, по словам Пеньковской, в Евпатории темпы прироста заболеваемости впервые превысили средний уровень. По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших в городе увеличилось на 50%.

Она также отметила значительное снижение темпов заболеваемости в Симферополе. В целом темп прироста заболеваемости по Крыму составляет 0,61%. По словам Пеньковской, этот показатель в Республике выше, чем в среднем по России, и не имеет тенденции к снижению.

По информации министра здравоохранения РК Александра Остапенко, на сегодняшний день коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму не изменился и составляет 3 716 коек в 31 медицинской организации.

На минувшей неделе в стационары госпитализировано 1 374 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. В стационарах на лечении находится 2 855 человек с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, — уточнил Александр Остапенко.

Тревожная тенденция: за последнюю неделю случаи заболевания коронавирусом зафиксированы за минувшую неделю у 53 туристов и 8 работников отелей и гостиниц Крыма.