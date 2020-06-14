Ситуация усугубляется? В Крыму увеличилось число случаев заболевания коронавирусом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 27 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 13 июня на территории Республики Крым подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 — при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая выявлены среди прибывших из-за рубежа. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции, 36 из которых завозные из-за границы, 87 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 395 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 21 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период- 362 человека.