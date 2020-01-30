В Керчи вручили ключи от квартир двадцати пяти сиротам

В Керчи торжественно ввели в эксплуатацию новостройку. Ключи от новых квартир получили 25 молодых горожан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Счастливыми обладателями собственного жилья стали 25 человек. У них начинается новый этап в жизни, связанный с приятными хлопотами, обустройством своих квартир, — отметил он.

По информации керченской администрации, всего на квартирном учете граждан, нуждающихся в жилом помещении из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоят 183 семьи.

В 2019 году в бюджете города были предусмотрены средства из федерального, республиканского и городского бюджетов для приобретения жилых помещений данной категории граждан. В новостройке по шоссе героев Сталинграда 14 – А, на 25 квартир для наших новоселов оформлены правоустанавливающие документы в Керченском отделении Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республике Крым. Для участников сегодняшней встречи новые квартиры — это не просто мера государственной поддержки, это их первый дом, — уточнил Сергей Бороздин.

В торжественном мероприятии принял участие депутат Госдумы Константин Бахарев.

Фото: страница С.Бороздина в Facebook.