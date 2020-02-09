Скандинавская ходьба — в нескольких шагах от идеального веса

Знаете ли вы, запросами на какую тему в конце зимы и весной пользователи буквально атакуют поисковые Интернет-системы? Как избавиться от лишнего веса! Ну а сколько вопросов столько и ответов. Чего только не рекомендуют тем, чья любовь к сладкому, жирному, сдобному даром не прошла. От стандартных диет до аффирмаций. Присутствует среди рекомендации, конечно, и наиболее адекватный да действенный совет — заняться спортом. Вот только далеко не все из тех, кому лишние килограммы портят жизнь, готовы каждый свой день проводить под лозунгом «Быстрее. Выше. Сильнее». И такую позицию вполне можно понять: не так-то просто заставить своё обленившееся тяжеловесное тело быть активным. Объективно — это физически сложно, а для многих и невозможно из-за проблем со здоровьем. Между тем, без активных занятий значительно снизить вес, да ещё и в разумные сроки, представляется мало возможным. Хорошая новость в том, что есть вид спорта, который оптимально подходит для озвученной выше цели: скандинавская ходьба для похудения — идеальный вариант физической нагрузки!

Для тех, кто отстаёт от прогрессивного человечества, поясняем: скандинавская ходьба от ходьбы обыкновенной отличается присутствием двух палок. Именно за счёт их использования достигается максимальный эффект — при такой нагрузке работают 90% мышц тела, тогда как суставы не испытывают излишнего травмоопасного напряжения как при беге и силовых упражнениях.

Что нужно знать, чтобы скандинавская ходьба в процессе борьбы за идеальный вес дала существенные результаты?

Основные организационные моменты:

Палки для скандинавской ходьбы — специально созданный для этого вида спорта инвентарь, так что специалисты настоятельно не рекомендуют «приплетать» к делу лыжные и треккинговые палки. Они конструктивно отличаются! Так, к примеру, палки для скандинавской ходьбы имеют особую рукоять, удобно поддерживающую при ходьбе руку, и оснащены резиновыми наконечниками для перемещения по твёрдому покрытию — тому же асфальту.

Палки для скандинавской ходьбы как элементы экипировки приобретаются в спортивных магазинах. Причём бывают они разных видов: с фиксированной длиной или телескопические с настройкой под рост. Подобрать подходящий инвентарь крайне важно, ведь именно от его качества и комфорта в использовании во многом зависит результат тренировок. Как выбрать? Идеальный вариант — получить рекомендации от специалистов, в зависимости от каждой конкретной ситуации. Немаловажное значение имеют исходный вес человека, состояние здоровья, а также планы-намерения, связанные с «покорением» спортивных вершин и т.д.

Обувь для ходьбы также необходимо выбирать целенаправленно. Это должны быть кроссовки или кеды на пружинящей подошве, крепко сидящие на ногах, но никак не первые попавшиеся под руку шлёпки, тапочки, туфли. От обуви зависит главное — ваша защищённость от травм.

Одежду (удобный, не стесняющий движений спортивный костюм — идеально!) подбирать стоит в зависимости от сезона года. Но, в любом случае, слишком тёплой она быть не должна. «Топить» кг, кутаясь чрезмерно, не стоит — лишняя нагрузка на сердце пользы не принесёт.

Как ходить, чтобы сбросить лишний вес?

Для максимальных результатов, рекомендуем узнать всё о скандинавской ходьбе с палками, принципиальные же условия, а заодно и основные ошибки, которых стоит избегать, озвучим прямо сейчас:

Продолжительность занятий, при которых можно рассчитывать на похудение, должна быть не менее 1,5 часов. Всё дело в том, что в первые 40 минут нагрузки выводится лишняя жидкость, и только потом начинают «плавиться» жиры. Отлично, если с каждым разом время занятий будет увеличиваться.

Темп. Начинать, разумеется, можно и даже нужно с «черепашьей скорости», постепенно набирая обороты. Гнаться за лидером, преодолевающим с десяток км за час, новичкам не рекомендуется! Организм должен привыкнуть к непривычной нагрузке.

Сколько заниматься? Для видимого результата, как минимум, три раза в неделю.

ВСЕГДА на занятия берите с собой воду. При таком виде физической нагрузки соблюдать водный баланс в организме необходимо очень строго. Обезвоживание недопустимо! Тем более, когда речь идёт о похудении — при дефиците жидкости жировые клетки начинают ее задерживать.

Ходить по ровной местности или по «горкам-пригоркам»? При подъёмах и спусках, спортсмены теряют большее энергии, а значит калорий. Вес, соответственно, снижается быстрее.

И! Специально для тех, кто любит облегчать себе задачи: обязательная составляющая скандинавской ходьбы — свежий воздух и открытые пространства! Марш на месте дома — плохое решение, результатов не сулящее. Вес пойдёт вниз только в случае ускорения метаболизма, а процесс этот запускает поступающий в организм при физических нагрузках кислород. Именно поэтому специалисты советуют при ходьбе тщательно следить за дыханием. Оно должно быть спокойным, глубоким и размеренным: вдох ТОЛЬКО через нос, с использованием диафрагму, выдох — через рот. Если при ходьбе дыхание постоянно «сбивается», значит вы неправильно определили темп ходьбы, и организм не может под него подстроиться.

Насколько эффективной может быть скандинавская ходьба для похудения?

По оценкам тех, кто включил этот вид спорта в свой арсенал борьбы с лишним весам, за месяц упорных занятий можно сбросить до 5 кг. Если, конечно, исключить ещё одну ошибку, прямо влияющую на исход дела, — при занятиях скандинавской ходьбой необходимо пересмотреть питание в пользу правильного. Сладкое, жирное, мучное, высококалорийное рекомендуется внести в список пусть не строго запрещённых, но изредка употребляемых точно.

В завершение: на данный момент скандинавская ходьба (или норвежская, нормандская, нордическая, шведская) ввиду своей эффективности набирает популярность во всём мире. Причём в ряду её приверженцев — люди всех возрастов, потому как противопоказаний к занятиям этим видом спорта практически не существует. Такого рода пешие прогулки показаны даже тем, кто страдает не 5-10 лишними килограммами, а серьёзной степенью ожирения. Пойдёт скандинавская ходьба на пользу и людям с нестабильной сердечно-сосудистой системой, а также тем, у кого в анамнезе такие диагнозы как остеохондроз, сколиоз, бронхиальная астма, болезнь Паркинсона, бессонница и неврозы.