Скатерть для кухни: как выбрать самобранку на все случаи жизни

Скатерть для кухни — одна из тех деталей интерьера, которая выполняет не только утилитарную функцию, но и декоративную. Те, кто знает толк в дизайне, соврать не дадут: эта простенькая на первый взгляд вещица способна буквально устроить революцию в помещении, где находится — преобразив его в мгновение ока, или же обезобразив, когда речь идёт о плохо подобранной скатерти.

Как избежать второго варианта развития событий? Рекомендации на этот счёт есть и они довольно просты в исполнении. Тем более, их стоит придерживаться в случае, если скатерть подыскивается к праздникам. Новогодним — https://provenceshop.com.ua/kuhnya/skaterti/novogodnie/, к примеру, которые, кстати, уже «не за горами».

Так, по каким же критериям стоит выбирать скатерть? Их несколько:

Скажи мне — для чего?

И это, пожалуй, главный вопрос. Ответ на него даст понять, какой же должна быть скатерть с точки зрения её эксплуатационных качеств. В частности, если вам нужна повседневная скатерть, то излишняя вычурность здесь ни к чему. Основной момент — комфорт и удобство в использовании. Полотнище должно быть прочным и износостойким. В этом случае идеальным выбором может стать:

Скатерть с тефлоновой водоотталкивающей пропиткой. Такие изделия рассчитаны на использование в условиях повышенной нагрузки — выдерживают повышенные температуры, легко моются и быстро сохнут.

Неплохо для ежедневного использования подойдёт и скатерть из синтетического материала — ПВХ, например. Та самая «клеёнка». Основные её преимущества: широкий ассортимент расцветок, легко моется, недорого стоит. Минус — на долгосрочное использование не рассчитана.

А если говорим о подготовке к празднику? Вот тут не всё просто! Придётся постараться совместить несовместимое. То есть подобрать скатерть, которая и торжественность момента своим присутствием подчеркнёт, и не подведёт с точки зрения «рабочих моментов». Так:

выбираем плотное хлопчатобумажное полотнище или хлопковое гобеленовое, если знаем, что праздничный стол без потрясений — вроде опрокинутых бокалов, разлитого масла, пронесённых мимо тарелок кусков чего-либо и т.д. — не обойдётся. Такой материал легко стирается, сохнет быстро, да ещё и хорошо поддаётся глажке. И не деформируется!

хотите подчеркнуть статус застолья? Без изысков не обойтись. Хороший выбор — льняные скатерти. Они выглядят по-настоящему богато. Однако после торжества… возможно… придётся несколько заморочиться, чтобы привести её в порядок: лён сильно мнётся, но гладится плохо. И! После стирки такая скатерть, скорее всего, даст усадку.

а что же шёлк? Красиво, необычно, дорого. Но! Посуда на таких скатертях плохо держится. Да и пятна с шёлковых изделий сводятся довольно сложно.

Стиль, цвет и рисунок…

Что касается цветовых решений, то по этому параметру скатерть дизайнеры настоятельно рекомендуют подбирать, исходя из общей цветовой гаммы интерьера. Говорят, диссонировать полотнище точно не должно. А вот контраст — часто и приветствуется: так скатерть можно сделать ярким пятном, которое привлечёт к себе внимание и украсит собой самый лаконичный интерьер.

При выборе скатерти не стоит упускать из виду и момент, связанный со стилем помещения. Если, к примеру, характер вашей кухни — это минимализм или хай-тэк, то скатёрка с рюшами или с уклоном в прованс точно не подойдёт.

Есть и такой совет: для посуды с узорами лучше выбирать однотонную скатерть. И, напротив, монохромные сервизы будут отлично «сотрудничать» с полотнищами франтоватыми.

Когда уместны скатерти с рисунками? На тематических торжествах точно! «Градус» праздничного настроения такой выбор поднимет однозначно.

И, напоследок, ещё один немаловажный совет: как правильно подобрать размер скатерти? Принцип такой:

идеально — да и удобно — если края скатерти свисают на 20 см с каждой стороны стола. Одинаково ровно!

Хорошая новость в том, что сегодня без проблем можно подобрать скатерть, исходя из формы стола как такового: полотнища бывают и прямоугольные, и квадратные, и круглые, и овальные.

иллюстрации: ProvenceShop