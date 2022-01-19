Скифское золото должно быть в Крыму

Следком начал проверку по факту… хищения золота скифов из музеев Крыма и Севастополя.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту хищения коллекции золота скифов с территории Крыма. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов.

Следственным комитетом проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер, — рассказал Молохов.

Он отметил, что в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры РФ организовали передачу коллекции в музейный фонд России. Однако это не было сделано своевременно.

Позиция Кремля.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сегодня также прокомментировал похищение коллекции Скифского золота, принадлежащего четырем музеям Крыма, заявив, что в Кремле следят за ситуацией.

Считаем, что золото должно быть в Крыму, — заявил он.

Скифское золото представляет коллекцию более чем из 2 тыс. предметов, использованных для оформления экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря». Выставка была организована с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. В марте Крым стал регионом России, но голландские власти решили не передавать экспонаты ни Украине, ни крымским музеям.

В октябре прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть экспонаты коллекции Керченского историко-археологического собрания на Украину. Министерство культуры Крыма и местные музеи сообщили, что продолжат борьбу за возвращение своих коллекций.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!