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Сколько школьных классов уже переведены на «дистант» и «удаленку» в Крыму
Фото: pxhere.com

Сколько школьных классов уже переведены на «дистант» и «удаленку» в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:22 20.01.2022

Дистанционное обучение в Крыму из-за коронавируса ввели для 41 школьного класса, еще 25 классов перевели на «удаленку» из-за ОРВИ. Также закрыли шесть групп детских садов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на республиканский минобраз (на сайте ведомства таких данных почему-то нет).

На дистанционное обучение переведены 66 классов: 41 — по ковиду и 25 — по ОРВИ. Шесть дошкольных групп у нас закрыты: четыре из них по ковиду и две группы — по ОРВИ, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в учреждениях среднего профессионального образования на дистанционное обучение перевели три группы.

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Напомним, с 24 января людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, руководителям государственных и муниципальных учреждений поручили перевести на «дистант» до 50% численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. О переводе на «удаленку» всех учебных заведений в Крыму пока речи не идет.


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