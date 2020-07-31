Скончался еще один пострадавший в ДТП на трассе «Таврида». На 10 утра число погибших – 9

Как мы уже сообщали, в утреннем ДТП на трассе «Таврида» пострадали 18 человек. К сожалению, 9 из них погибли. Семеро – на месте аварии, еще один – по пути в больницу, а к 10 утра стало известно, что не выдержал операции еще один человек.

9 человек госпитализированы в больницы Симферополя и Белогорска. Отметим, что среди пострадавших одна беременная (направлена в Белогорскую больницу) и двое детей (доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу).

По уточненным данным, авария на трассе «Таврида» произошла в 5:15. Водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» (водитель погиб на месте) уснул за рулем и врезался в стоящий «КАМАЗ».