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Скончался еще один пострадавший в ДТП на трассе «Таврида». На 10 утра число погибших – 9
Фото: ГУ МЧС по РК

Скончался еще один пострадавший в ДТП на трассе «Таврида». На 10 утра число погибших – 9

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 10:13 31.07.2020

Как мы уже сообщали, в утреннем ДТП на трассе «Таврида» пострадали 18 человек. К сожалению, 9 из них погибли. Семеро – на месте аварии, еще один – по пути в больницу, а к 10 утра стало известно, что не выдержал операции еще один человек.

9 человек госпитализированы в больницы Симферополя и Белогорска. Отметим, что среди пострадавших одна беременная (направлена в Белогорскую больницу) и двое детей (доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу).

По уточненным данным, авария на трассе «Таврида» произошла в 5:15. Водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» (водитель погиб на месте)  уснул за рулем и врезался в стоящий «КАМАЗ».

Скончался еще один пострадавший в ДТП на трассе «Таврида». На 10 утра число погибших – 9

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