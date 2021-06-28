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Скорая юридическая помощь «Добровольца» - жителям сел Байдарской и Варнаутской долин

Скорая юридическая помощь «Добровольца» — жителям сёл Байдарской и Варнаутской долин

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:13 28.06.2021

Общественное Движение «Доброволец» продолжает реализацию социальных проектов для жителей сёл Байдарской и Варнаутской долин Севастополя. В воскресенье был дан старт бесплатной «скорой юридической помощи» для сельчан.

В воскресенье в Байдарской долине, в селе Орлиное, провел приём друг «Добровольца» — юрист Арман Нургалиев. 14 человек получили бесплатные, качественные юридические консультации. Выражаем благодарность Главе Орлиновского МО Богушу Александру за предоставление помещения администрации для работы юриста в воскресный день и за поддержку нашего общественного движения в целом, — написал на своей странице в Facebook лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Скорая юридическая помощь «Добровольца» - жителям сел Байдарской и Варнаутской долин

Он надеется, что такой выездной прием юриста станет регулярным и напомнил, что данный проект родился в результате постоянного общения с жителями сёл Байдарской и Варнаутской долин.

Скорая юридическая помощь «Добровольца» - жителям сел Байдарской и Варнаутской долин

Фото: страница Д.Голикова в Facebook.

Скорая юридическая помощь «Добровольца» - жителям сёл Байдарской и Варнаутской долин

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