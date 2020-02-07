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«Скорая помощь» от депутата севастопольского «Добровольца»

«Скорая помощь» от депутата севастопольского «Добровольца»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:23 07.02.2020

Решение проблемы по горячим следам.

Эта история не про медицину, не про ЖКХ, и даже не про состояние изношенных сетей в Балаклаве. Она – про взаимодействие коммунальщиков и депутата, по выстроенную связь: общественность – муниципальный депутат – Управляющая компания. В четверг утром жильцы дома 10-а по улице Новикова в Балаклаве сообщили депутату Совета Балаклавского МО Дмитрию Голикову (лидеру севастопольского «Добровольца»)  об аварии, из-за которой в подвалах дома стоит зловонная вода.

«Скорая помощь» от депутата севастопольского «Добровольца»

Авария в колодце водоканала привела к затоплению подвалов. Она уже устранена, но на вопросы жителей, кто ликвидирует затопление в их доме (подвале), вразумительных ответов не последовало. Обеспокоенные люди стали звонить депутату.

Сработала выстроенная схема взаимодействия с Управляющей компанией района. По первому звонку практически всё руководство компании выехало на место, жители получили ответы и были обозначены точные сроки ликвидации последствий аварии, — сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

«Скорая помощь» от депутата севастопольского «Добровольца»

Ситуация находится на контроле у депутата и актива ОД «Доброволец», а опыт общения с новым руководством Управляющей компанией Балаклавы говорит о том, что проблема будет устранена оперативно, надеются общественники.

«Скорая помощь» от депутата севастопольского «Добровольца»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

«Скорая помощь» от депутата севастопольского «Добровольца»

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