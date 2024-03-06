Скоро начнется ремонт автодороги «Белогорск − Льговское – Мичуринское − Богатое»

12 км дороги будут с новым асфальтом.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым будет отремонтирован участок дороги «Белогорск – Льговское – Мичуринское − Богатое» протяженностью более 12 км.

Среди предстоящих работ − устройство выравнивающего слоя, укладка асфальтобетонного покрытия и обустройство обочин. Работы, проведенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обеспечат комфортный и безопасный проезд транзитного транспорта и имеет исключительно важное значение для местных жителей, — сообщили в министерстве транспорта РК.

Всего в этом году в Крыму запланирован ремонт 23 региональных автодорог и 25 мостовых сооружений. Заказчиком по всем объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

Кроме того, в этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Крыму в 2024 году будут отремонтированы участки дорог «Белогорск – Межгорье», подъезд к селу Стахановка, ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Куйбышева и Объездной дороги, а также 8 участков автомобильной дороги «Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью».