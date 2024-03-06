Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | Скоро начнется ремонт автодороги «Белогорск − Льговское – Мичуринское − Богатое»
актуально в республике
Скоро начнется ремонт автодороги «Белогорск − Льговское – Мичуринское − Богатое»
Фото: минтранс РК

Скоро начнется ремонт автодороги «Белогорск − Льговское – Мичуринское − Богатое»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 22:10 06.03.2024

12 км дороги будут с новым асфальтом.

В рамках национального проекта «Безопасные  качественные дороги» в Республике Крым будет отремонтирован участок дороги «Белогорск – Льговское – Мичуринское − Богатое» протяженностью более 12 км.

Среди предстоящих работ − устройство выравнивающего слоя, укладка асфальтобетонного покрытия и обустройство обочин. Работы, проведенные в рамках национального проекта «Безопасные  качественные дороги» обеспечат комфортный и безопасный проезд транзитного транспорта и имеет исключительно важное значение для местных жителей, — сообщили в министерстве транспорта РК.

Всего в этом году в Крыму запланирован ремонт 23 региональных автодорог и 25 мостовых сооружений. Заказчиком по всем объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

Кроме того, в этом году благодаря национальному проекту «Безопасные  качественные дороги» в Крыму в 2024 году будут отремонтированы участки дорог «Белогорск – Межгорье», подъезд к селу Стахановка, ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Куйбышева и Объездной дороги, а также 8 участков автомобильной дороги «Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью».

 

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ремонт дорог

Комментарии для сайта Cackle
ремонт дорог
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.