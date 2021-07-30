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Следком изучает обстоятельства массовой драки в центре Симферополе
Скриншот: ВК

Следком изучает обстоятельства массовой драки в центре Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 30.07.2021

Было ли нападение на сотрудника правоохранительных органов.

История с массовой дракой в центре Симферополя набирает обороты. Сегодня на брифинге в Кремле о ней спрашивали пресс-секретаря Президента РФ. Сегодня же к делу подключился Следственный комитет. А как было дело – смотрим ЗДЕСЬ. Причем следователей заинтересовал не сам факт драки, а «возможное применение насилия в отношении представителей правоохранительных органов при пресечении конфликта».

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации («Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителей власти»), — сообщили в Следкоме.

Уточняется, что установлены все участники конфликта, обстоятельства, условия и причины, ему способствовавшие. Истребованы и приобщены к проверке имеющиеся в правоохранительных органах материалы по данному инциденту, которые в настоящее время изучаются.

Установлено, что конфликт не носит межэтнический характер, — подчеркнули в Следкоме. — Вместе с тем в ходе проверки будет дана правовая оценка сторонам на предмет наличия в их действиях признаков преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ход проверки находится на контроле руководителя Главного следственного управления. По ее результатам будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

Следком изучает обстоятельства массовой драки в центре Симферополе

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