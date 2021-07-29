В центре Симферополя произошла массовая драка с «южным колоритом». Разбирается полиция

Сегодня стало известно о массовой драке вечером 23 июля в центре Симферополя. В соцсетях тиражируется видео жаркой разборки местных и «гостей с юга». Смотреть – ЗДЕСЬ . Скажем сразу, если бы не шум в соцсетях, может и такого резонанса не было. Но произошло то, что произошло. Теперь в происшедшем разбирается полиция.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в МВД по РК.

Что же произошло вечером 23 июля в центре Симферополя, на улице Карла Маркса? Информация неофициальная и собранная из различных источников: в кафе отдыхали крымские спортсмены-борцы. В какой-то момент они «закусились» с «южными гостями». Есть версия, что во всем виновна бутылка шампанского, брызги из которой окатили «горячего парня». Слово за слово… Разборка на улице плавно перетекла в мордобой (с пострадавшим крымчанином). На место прибыл наряд ППС, который и прекратил безобразие. Осложнения были. Чего стоит только диалог «про ствол».

Отошел со стволом… Я сейчас свой достану, – сказал сотрудник полиции «горячему гостю»… тоже со стволом.

Были у участников драки и ножи. Да и само присутствие полицейских не охладило пыл конфликта. Пока продолжалась потасовка, прохожие оказывали первую помощь пострадавшему, который лежал на земле без сознания. В итоге как минимум один участник этого конфликта был задержан. Еще один нюанс – попытка «товарищей» задержанного отбить его у полиции. Так что в МВД будут еще проверять, был ли факт сопротивления (нападения?) работникам полиции.